100-Jährige: „Ich gehe heute noch gerne kegeln“

In klösterlicher Schule

Über den Krieg möchte die nette Seniorin nicht viel reden, “es ist alles schon gesagt worden, und wir Alten haben alle ein Trauma davon„. Sie selbst hat damals bei einem Arzt als Helferin gearbeitet. Von klein auf war sie auf “funktionieren„ programmiert. “Mein Vater war sehr streng, ich bin auch in eine klösterliche Schule gegangen. Das war auch sehr streng, und wir haben folgen müssen. Aber wir haben das so hingenommen - was hätten wir auch tun sollen?„ Damals habe sie positives Denken verinnerlicht, “sich ganz fest vorzustellen, dass alles gut wird - das kann unglaublich viel bewegen. Das hat mich durch mein ganzes Leben getragen.„