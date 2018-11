Nach Streit bei Imbiss blieb Mann verletzt liegen

Schon bei der Sicherheitskontrolle am Eingang des Gerichts fielen Sadam K. und seine als Zeugen geladenen Freunde den Justiz-Mitarbeitern durch ihr „ungutes“ Verhalten auf. Im Gerichtssaal grinste der Angeklagte den Staatsanwalt fortwährend an, während er erklärte: „Ja, ich habe ihn getreten, aber das war Notwehr.“ „Notwehr?“, fragte die Richterin ungläubig nach. „Ja, der Typ hat den Islam beleidigt. Das darf man nicht tun“, so die Antwort des Tschetschenen. „Und wenn er 100 Mal darüber gelästert hätte, dürfen Sie ihn nicht verletzten. So etwas ist keine Notwehr. Wir sind hier in Österreich, nicht im Kaukasus, ist das klar?“, belehrte die Juristin den Brutalo. „Ich bin ein gläubiger Muslim. Ich bete fünfmal am Tag. Religion muss man respektieren“, entgegnete der Beschuldigte trotzig, woraufhin ihn die Vorsitzende nochmals energisch ins Gewissen redete: „Wenn Ihr Opfer unglücklich gestürzt wäre, hätte es sogar tot sein können. Ist Ihnen das eigentlich bewusst?“