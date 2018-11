Löws Fazit: „Sehr enttäuschendes Jahr, aber ...“

Die DFB-Auswahl muss aber nun auf dem Weg zur EURO 2020 ganz dicke Brocken fürchten. Die Auslosung der Qualifikations-Gruppen findet am 2. Dezember in Dublin statt. Sollte Polen aber am Dienstag in Portugal verlieren, würde die Löw-Elf doch noch in Topf eins rutschen und den Top-Teams aus dem Weg gehen.