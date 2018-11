BVB-Wirbelwind für 80 Mio. Euro in Premier League?

In den letzten Tagen gab es immer wieder Gerüchte von einem angeblichen Chelsea-Interesse an Marko Arnautovic. Nun soll der Premier-League-Gigant den nächsten Kicker ins Auge gefasst haben. Und zwar Dortmund-Wirbelwind Christian Pulisic. Für ihn würden die Engländer tief in die Tasche greifen.