Anzeige: Lkw-Fahrer verwendete drei Fahrerkarten

Ein 63-jähriger Kraftfahrer aus Slowenien wurde am Freitag gegen 18.30 Uhr auf einem Kontrollplatz der A8 Innkreisautobahn in Kematen am Innbach einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Dabei konnte dem 63-Jährigen der Missbrauch von drei fremden Fahrerkarten nachgewiesen werden. Neben seiner eigenen verwendete der Slowene drei fremde Fahrerkarten, um die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten vorzutäuschen.