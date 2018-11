Gerührter Weber sehnt sich nach Abschied mit Titel

Was ein einziges Tor bewirken kann. 6600 Zuschauer erhoben sich in der Magdeburger Getec-Arena von den Sitzen, um das 6:3 von Robert Weber gegen Lemgo zu zelebrieren. Für den rechten Flügel war es der 2000. Treffer in der deutschen Bundesliga. „Ich hätte nicht erwartet, dass ich so gefeiert werde“, war das Handball-Ass gerührt. „Ein sehr emotionaler Moment. Jetzt wünsche ich ganz Magdeburg einen Titel!“