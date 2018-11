Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Schildpatt-Katze Cherry wird im Bezirk Perg in Oberösterreich vermisst! Sie ist zwei Jahre alt, kastriert und gechippt. Cherry hat einen Hängebauch beim Laufen. Ihr Fell ist eher dunkel, schimmert rot in der Sonne. Da Perg an der Grenze zu Niederösterreich ist, bitte auch dort die Augen offen halten. Hinweise bitte an Tel.: 0681/818 39 378.