Soldat (22) von Vergewaltigung freigesprochen

Vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden ist ein Berufssoldat aus Wien am Mittwoch, ausgerechnet an seinem 22. Geburtstag. Der junge Mann saß auf der Anklagebank, weil er eine 28 Jahre alte Deutsche auf der Damentoilette eines Lokals vergewaltigt haben soll. Es sei in diesem Fall „eindeutig, dass die Anschuldigung nicht mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden konnte“, so das Gericht. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.