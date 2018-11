Rapid, Austria, Sturm: 59 Titel wanken zum Abgrund

Die Pleite in Wolfsberg ließ Didi Kühbauer (Bild) Klartext in Richtung Spieler sprechen: „Es muss ihnen klar sein: Wir sind noch immer Rapid. Und das ist einfach zu wenig.“ Was ihm besonders missfiel, war das Verhalten nach dem 1:1: „Da sind wir in uns zusammengefallen, zeigten dasselbe Muster wie nach der Pause in Altach.“