Sogar Neymar hält Dominic Thiem die Daumen

Eine halbe Stunde nach dem 3:6, 6:7 gegen den Südafrikaner Kevin Anderson kam Dominic Thiem in den edlen VIP-Klub. Da warteten auf den 25-Jährigen zwei Fußballstars. Brasiliens Teamkicker Filipe Luis und Portugals Ex-Internationaler Tiago. Die beiden bauten Dominic nach der Start-Niederlage beim Masters in London auf. „Dominic, ich hab dir ein Atlético-Shirt mitgebracht, dürfen wir ein Foto machen?“, fragte Filipe Luis. Daneben strahlte Tiago: „Du spielst so ein attraktives Tennis, wir schauen uns öfters deine Matches im Fernsehen an…“