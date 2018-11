Hier ist schnelles Internet am billigsten

Die fünf teuersten Breitband-Endkundenpakete der Welt (pro Monat) befinden sich laut Cable in Burkina Faso (651,72 US-Dollar), Laos (818,13 US-Dollar), Namibia (1117,87 US-Dollar), Mauretanien (1368,72 US-Dollar) und Papua-Neuguinea (1849,09 US-Dollar - umgerechnet rund 1642 Euro). Die Kosten ergäben sich aus einer Kombination aus extrem geringer Inanspruchnahme und der Tatsache, dass - mangels entsprechender Infrastruktur - in den meisten Fällen erst physische Leitungen zum Kunden verlegt werden müssten. „Diese ‚Arbeitskosten‘ steigen exponentiell an, je weiter sich der Wohnsitz von den wichtigsten Stadtzentren der jeweiligen Länder befindet“, erläutert Cable.