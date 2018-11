Manchester City setzt Erfolgslauf im Derby fort

Für die unter der Woche in der Champions League gegen Schachtar Donezk mit 6:0 siegreich gebliebene Mannschaft von Trainer Josep Guardiola war es der siebente Pflichtspielsieg in Folge. In den jüngsten drei Liga-Heimspielen landete der Ball 14 Mal im gegnerischen Tor. Der Vorsprung auf den nur achtplatzierten Rekordmeister beträgt in der noch frühen Saisonphase bereits zwölf Zähler. Die „Red Devils“ kassierten nach einem kleinen Aufschwung mit drei Pflichtspielsiegen - darunter zuletzt das 2:1 bei Juventus Turin in der „Königsklasse“ - wieder einen Rückschlag.