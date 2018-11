Hoeneß kämpft mit Bettel-Brief um verärgerte Fans

„Die Intention der Pressekonferenz war es, unsere Spieler und unseren Trainer vor unserer Meinung nach unfairen Angriffen durch die Medien zu schützen. Mit ein wenig Distanz betrachtet, sind dort auch Formulierungen gefallen, die wir so heute nicht mehr verwenden würden“, heißt es in dem Schreiben. Damit spielt Hoeneß wohl auch auf seine Beleidigung gegenüber Ex-Spieler Juan Bernat („Hat einen Scheißdreck gespielt“) an.