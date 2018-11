Bewusstlos nach Schlag ins Gesicht

Zwei Lokalgäste in der Gemeinde Magdalensberg gerieten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Streit, wobei der 52-jährige Mann seinem älteren Kontrahenten (57) einen Schlag ins Gesicht versetzte. Der 57-Jährige stürzte daraufhin vom Stuhl und blieb bewusstlos liegen. Er musste mit einer schweren Kopfverletztung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.