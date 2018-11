Sex-Übergriffe: Google-Chef stellt Aktionsplan vor

Google ändert nach Mitarbeiterprotesten seine Firmenpolitik zum Umgang mit Vorwürfen sexueller Belästigung. „In Zukunft werden wir transparenter mit Beschwerden und Bedenken umgehen“, versprach Google-Chef Sundar Pichai in einem am Donnerstag veröffentlichten E-Mail an die Mitarbeiter. „Uns ist klar, dass wir einiges ändern müssen.“