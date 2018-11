ER wird immer wahrscheinlicher Real-Cheftrainer

Solari hat bisher einen starken Eindruck hinterlassen. Ein weiterer Erfolg könnte dem früheren Real-Mittelfeldspieler laut Berichten Madrider Medien eine Beförderung einbringen. „Trotz allem denke ich nur an das nächste Spiel“, versicherte der 42-jährige Argentinier. „Man kann nur an das nächste Glied in der Kette denken.“ Der volle Fokus liege auf Celta. Dort hat sich Real bereits in den vergangenen Jahren schwergetan.