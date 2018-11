Magna hat Auto-Produktion in Graz verdoppelt

Das Werk in Graz ist das einzige, wo der Konzern ganze Fahrzeuge zusammenbaut. Das starke Wachstum führt das Unternehmen neben Währungseffekten auf den Launch des Jaguar E-Pace-Programms, des Jaguar I-Pace-Programms und der BMW 5-Serie zurück, geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht für die ersten drei Quartale 2018 hervor. Seit der Vorwoche läuft auch der BMW Z4 in Graz vom Band (mehr dazu hier).