Mit Weitblick an die Spitze

Mittlerweile stehen auch Dokus und Filme übers Biken, Kajakfahren, Kitesurfen oder Freeriden am Programm. Wobei hier nicht die Helden, sondern die Menschen beleuchtet werden. „Wir wollen keine simplen Actionsspots, sondern Movies mit Tiefgang, wie z.B. die Geschichte vom Ötztaler Hansjörg Auer, der nach seiner Free Solo-Begehung in Marmolata in eine völlige Leere fällt“, betont Filmer und „Weitbergsteiger“ Martin Hasenöhrl, der das Festivals mit seinen Dokus schon mehrfach bereicherte und für die 25. Auflage (14. bis 25. November) nun auch das Programm gestaltete.Local HeroesBei der Jubiläumsausgabe dürfen Local Heroes wie Eva Walkner („Evolution of Dreams“), Sandra Lahnsteiner („Connects“) oder die Huberbuam natürlich nicht fehlen. Die Bergfexe aus Bayern feiern heuer gemeinsam ihren Hunderter und so gewährt Thomas Huber zur Festival-Eröffnung am 14. im Stadtkino Hallein Einblicke in die beeindruckende Geschichte der Brüder, die von Höhen und Tiefen geprägt ist.