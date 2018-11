Doppelpack! „Lewa“ knallt Bayern Richtung Aufstieg

Die Bayern feierten gegen AEK den ersten Heimerfolg nach vier Pflichtspielen ohne Erfolg. Der Glanz blieb gegen eher defensiv eingestellte Griechen abermals aus. Robert Lewandowski traf in seinem 100. Europacupspiel per Foul-Elfmeter (31.) nach einer halben Stunde. Nach Seitenwechsel legte der Pole nach einem Eckball nach (71.). David Alaba spielte bei den Bayern durch. Gutes Omen: Der Griechen-Meister spielte in schwarz-gelben Trikots - wie der nächste Gegner Dortmund am Samstag im Liga-Knaller.