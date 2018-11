Einbruchsserie: 20 Coups in einer Woche angezeigt

Einbrecher schlugen zudem in einem Haus in Salzburg-Aigen, in einem Gebäude in Gnigl sowie in einem Heim in Berndorf zu. Die Beute: Erneut Schmuck und Bargeld. In Privathäusern gestohlenes Geld ist selten nachverfolgbar. So gut wie niemand notiert Seriennummern. Der Schmuck wird meist in ehemalige Ostblockstaaten gebracht und dort an Schwarzmarkthändler verkauft. Diese fragen natürlich nicht nach der Herkunft der Ware. Sie verkaufen die Stücke zum Teil als Antiquitäten deklariert.