Thiem-Bezwinger Khachanov gewinnt Paris-Bercy!

Nicht in Abrede stellen kann man Djokovic freilich das weit intensivere Halbfinalprogramm am Vortag. Der Serbe hatte nach einem wahren Klassiker gegen Roger Federer erst nach 20 Uhr beendet. Das 7:6(6), 5:7, 7:6(3) über Federer in 3:03 Stunden hat seine Spuren hinterlassen. „Wir hatten während unserer Rivalität schon epische Matches, aber das war eines der besten Spiele, das wir je gemacht haben“, hatte der 31-Jährige erklärt. Für Khachanov ist die Saison nun vorbei, er verpasste nur knapp den erstmaligen Einzug in die Top Ten. Er wird am Montag auf Platz elf aufscheinen, so gut wie noch nie. „Es war eine meiner besten Wochen, die ich bisher hatte. Mein Kopf ist voller Emotion, ich bin so glücklich. Schade, dass meine Frau nicht hier ist, weil sie nach einer Operation noch nicht fliegen konnte.“