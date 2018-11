Rossi crasht in Malaysia mit Sieg vor den Augen

Das größte Interesse der 104.000 Fans auf dem Sepang International Circuit galt der MotoGP. Viele hätten Altstar Rossi wohl den Sieg vergönnt, es wäre der erste seit 26 Rennen (2017 in Assen) gewesen. Yamaha-Fahrer Rossi hatte Pole-Mann Andrea Iannone (Suzuki) am Start überholt und mit sieben Zehntel vor Marquez geführt, ehe er in Kurve eins stürzte.