Thiem muss auf fixen London-Startplatz warten

Das Rennen um die letzten Tickets für das Masters in London ist weiter hart umkämpft. Thiems schärfster Rivale Kei Nishikori setzte sich Donnerstagabend beim Pariser Tennis-Masters-1000-Event im Achtelfinale mit 6:4 und 6:4 gegen den Südafrikaner Kevin Anderson durch und revanchierte sich damit für die am vergangenen Sonntag bezogene Finalniederlage in Wien. Der Japaner trifft damit im Viertelfinale auf Roger Federer, der sich gegen Fabio Fognini (ITA) mit 6:4 und 6:3 durchgesetzt hat.