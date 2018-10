Türkische Justiz: Khashoggi wurde erwürgt

Erdogan: „Sie müssen das hinterfragen und aufklären“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, forderten den saudischen Generalstaatsanwalt am Dienstag zur vollständigen Aufklärung des Falls auf. „Als saudischer Generalstaatsanwalt müssen Sie das hinterfragen und aufklären“, so der türkische Staatschef. Außerdem müsse die Regierung in Riad herausfinden, wer von den 18 in Saudi-Arabien festgenommenen Verdächtigen der Mörder sei. Es bringe auch nichts, bestimmte Personen zu schützen.