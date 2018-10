Canadi mit Atromitos Führender in Griechenland

Trainer Damir Canadi hat am Sonntag mit Atromitos zumindest für einen Tag die Führung in der griechischen Fußball-Meisterschaft übernommen! Der Ex-Rapid-Coach erreichte mit dem Klub aus Athen auswärts gegen Panionios ein 2:2 und liegt damit einen Punkt vor PAOK Saloniki, das am Montag Panathinaikos empfängt.