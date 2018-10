Brandanschlag auf beliebtes Gourmetrestaurant

Dass sie noch am Leben sind verdanken die Betreiber des gehobenen Restaurants „Haus am Hang“ in St. Gilgen. Ihrem Hündchen. Denn der Vierbeiner schlug an, als ein Feuer mitten in der Nacht den Keller und das Erdgeschoß beinahe komplett zerstörte. Die beiden retteten sich samt dem Vierbeiner ins Freie.