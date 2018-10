Thiem feiert souveränen Auftaktsieg in Wien!

Thiem steht damit in seiner bisher eher durchwachsenen Wien-Bilanz bei jeweils sieben Siegen und Niederlagen in Hauptbewerben. Sein einziges Viertelfinale hatte der Weltranglisten-Achte vor fünf Jahren 20-jährig nach starker Vorstellung gegen Tsonga knapp in Satz drei verloren. Seit dieser Partie feierte der Lichtenwörther mit dem nunmehrigen Sieg erst drei Matchsiege in Wien. Dementsprechend erleichtert und groß fiel sein Jubel nach verwertetem Matchball aus.