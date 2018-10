Seit Hasenhüttl weg ist, gehen „Schanzer“ am Stock

Nouri trotz vier Niederlagen in Folge noch FCI-Trainer

Trainer Leitl Ist nach fünf Punkten aus sechs Spielen entlassen worden, sein Nachfolger Ex-Werder-Coach Alexander Nouri unterlag sogar in vier von vier Spielen, beim letzten 0:4 gegen den nicht gerade als Torfabrik geltenden SV Sandhausen. Das war die sechste Niederlage in Folge, mit einem Torverhältnis insgesamt von 9:23. Und Hasenhüttl stellte im September klar, er will nicht an die „Schanz“ zurückkehren. Nur: Was wird aus dem FCI ohne ihn ?