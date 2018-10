„Schlecht eingestellte Therme kostet einfach Geld“

Was die Rauchfangkehrer messen

In Wien - und seit kurzem auch in Niederösterreich - ist eine weitere Messung gesetzlich vorgeschrieben, die einmal im Jahr durch die Rauchfangkehrer durchgeführt wird: die Luftzahlmessung. Dabei wird geprüft, ob für die Verbrennung in der Gastherme ausreichend Luftzufuhr vorhanden ist. Hintergrund: In neuen, gut gedämmten Gebäuden kann es in Räumen mit Gas-Kombithermen oder Durchlauferhitzern zu gefährlichen Konzentrationen von Kohlenmonoxid (CO) kommen.