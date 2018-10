„Diskriminierung“: Wirtschaftskammer verklagt Land

Es geht zum Beispiel um den Bereich Supervision in der Behindertenhilfe, wo Lebens- und Sozialberater laut Herz - trotz Gewerbeschein und hoher Qualifizierung - nicht zum Zug kommen würden. Um beauftragt zu werden, sei die Mitgliedschaft in einem bestimmten privaten Verein Voraussetzung. Auch in der Kinder- und Jugendbetreuung würden Leistungen vom Land verwehrt werden.