Trump nennt seine Pornoqueen „Pferdegesicht“

Pornoqueen an Trump: „Das Spiel beginnt, Winzling“

Als Antwort auf Trumps jüngsten Tweet witzelte Stormy Daniels ebenfalls auf Twitter über die „shortcomings“ des Präsidenten - das Wort meint allgemein „Defizite“, mit der Komponente „short“ (kurz) spielte die Pornodarstellerin aber unmissverständlich auch auf angebliche anatomische Unzulänglichkeiten des Präsidenten in der unteren Körperhälfte an. Mit seinem neuesten Tweet habe Trump erneut seine „Inkompetenz, seinen Frauenhass und seinen Mangel an Selbstkontrolle“ vorgeführt, fuhr Daniels fort. Sie beendete ihren Tweet mit der Kampfansage: „Das Spiel beginnt, Winzling“ - wobei auch dies zweifellos als anatomische Beschreibung gemeint war.