Trumps „dreckiges Affären-Dutzend“ vertuscht?

Ermittler untersuchen nun, ob der Präsident mit den Schweigegeldzahlungen im Vorfeld seines Wahlkampfs gegen Gesetze zur Kampagnenfinanzierung verstoßen hat. Howard und David Pecker, denen das Magazin gehört, wurde Straffreiheit im Austausch für Informationen zugesagt. Besonders Letzterer soll zu einem engen Vertrauten des Staatsmannes zählen. So habe das Magazin ihm durch schlechte Berichterstattung über Hillary Clinton unterstützt. „Trump bot eine direkte Verbindung zu Macht, Prestige und Geld an. Pecker prahlte damit, ins Weiße Haus zu gehen“, so die Quelle.