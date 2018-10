Straka: „Djokovic wird von uns täglich gequält“

Grandiose Zahlen. Novak Djokovic triumphierte im Endspiel von Schanghai gegen den Kroaten Borna Coric in nur 96 Minuten mit 6:3, 6:4 und gewann seinen 32. Masters-Titel. Und bejubelte seine insgesamt 72. Trophäe auf der Tour. Noch wichtiger für den Serben: Mit den 1000 erspielten Punkten in Schanghai verbesserte sich Djokovic in der Weltrangliste auf Platz zwei, rückt dem Führenden Rafael Nadal immer näher. In der Jahreswertungen liegen nur noch 35 Zähler zwischen den beiden Tennis-Superstars. Vom Wien-Veranstalter wird er „täglich gequält“.