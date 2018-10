Melania Trump als Elefanten-Flüsterin

Melania Trump hat in Kenia eine Aufzuchtstation für Elefantenjunge besucht. Die US-First-Lady fütterte am Freitag auf der Anlage der Nichtregierungsorganisation David Sheldrick Wildlife Trust in Nairobi verwaiste Dickhäuter mit der Flasche. Der Trust ist spezialisiert auf die Pflege von elternlosen Elefantenbabys.