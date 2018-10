Markus Weinzierl neuer Trainer beim VfB Stuttgart

„Mit Markus Weinzierl haben wir einen absolut erfolgshungrigen Trainer verpflichtet, der die Bundesliga genau kennt und weiß, auf was es in unserer Situation ankommt“ , sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke in einer Vereinsmitteilung. „Der VfB ist ein großer Verein, der sich momentan in einer sportlich schwierigen Situation befindet“, sagte Weinzierl. „Dennoch bin ich vom Potenzial der Mannschaft und des Vereins überzeugt.“