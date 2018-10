St. Pölten: Schmid wird NICHT Kühbauer-Nachfolger

Wer wird also Trainer beim SKN? In Fußballerkreisen gilt es als offenes Geheimnis, dass ein Schweizer den Job von Didi Kühbauer übernehmen soll. St. Pölten wird derzeit hoch gehandelt. In der Liga läuft es gut. Der Vorsprung auf einen Nicht-Oberes-Playoff-Platz beträgt 9 Punkte.