Steirische Kosmetikfirma sucht 50 neue Mitarbeiter

Nun will Wilfinger in Schildbach bei Hartberg ein eigenes Werk für die Produktion der Drinks eröffnen. Warum das? „Unsere Mitarbeiter können sich so ganz auf die Produktion der Drinks konzentrieren. Das spart zum Beispiel Umrüstzeiten der Maschinen“, erklärt er. Investiert wird ein siebenstelliger Betrag - zudem wird der Mitarbeiterstand deutlich vergrößert. 50 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden eingestellt: „Wir suchen dringend Fachkräfte, vor allem in Versand, Produktion und Technik“ erklärt er. Denn das neue Werk soll noch rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft anlaufen.