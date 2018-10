Capitals-Siegesserie hält an - VSV Derby-Sieger!

Kärntner Derby erst in der Schlussminzte entschieden

Im 322. Kärnten-Derby erwischte der VSV den besseren Start, De Santis (4.) sorgte für die frühe Führung. Dem KAC gelang erst in der 39. Minute durch Petersen der Ausgleich. Die Villacher legten im Schlussdrittel durch einen Treffer von Spannring (48.) im 5:3-Powerplay wieder vor. Danach drängten die Gäste auf den Ausgleich, ein Empty-Net-Tor von Down zum 3:1 in der Schlussminute besiegelte aber schließlich den ersten Sieg gegen den Erzrivalen nach zuletzt sechs Niederlagen in Serie seit November 2016. Ein verwandelter Penalty von Petersen in den Schlusssekunden änderte nichts mehr am ersten VSV-Saisonerfolg nach regulärer Spielzeit.