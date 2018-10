Christusfiguren sind weg: Tätern ist nichts heilig

„Täter sind keine Kunstkenner“

In der Nacht auf Dienstag hatten sie im Ortsteil Thien den (70 Zentimeter hohen) Christus mitgenommen, einen anderen in der Nähe des Hauses Radisch 22. In einem Fall ließen sie die abgerissenen Hände der Holzskulptur am Tatort zurück. „Das deutet darauf hin, dass die Täter keine Kunstkenner, sondern Vandalen sind, die Lust am Zerstören haben“, sagt ein erhebender Polizeibeamter.