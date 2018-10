Causa Ronaldo: Verlor die Polizei Beweismittel?

Wie der „Spiegel“ schreibt, wandte sich Kathryn Mayorga gleich nach der besagten Nacht mit Ronaldo im Juni 2009 an die örtliche Polizei und an die Ambulanz in Las Vegas. Sie machte eine Aussage, ließ ihr Kleid und ihre Unterwäsche bei den Behörden. Sie wurde angbeblich stundenlang befragt, viele Dokumente entstanden. Umso erstaunlicher, dass der Anwalt der Frau, Leslie Mark Stovall, schreibt, dass die Polizei die Aussagen von Kathryn Mayorga verloren habe. Und nicht nur die, auch andere Beweismittel. Inklusive das Kleid und die Unterwäsche, die sie nach der ominösen Nacht im Spital abgegeben hatte.