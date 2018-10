Ronaldo: Nike reagiert auf Vergewaltigungs-Vorwurf

Ronaldo selbst bestreitet die Vorwürfe, Kathryn Mayorga im Juni 2009 nach einer gemeinsamen Party-Nacht in Las Vegas vergewaltigt zu haben, weiter vehement. „Ich weise die Vorwürfe gegen meine Person ausdrücklich zurück. Vergewaltigung ist ein abscheuliches Verbrechen, das gegen alles ist, was ich bin und an was ich glaube.“