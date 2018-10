„Fälschungszeugin“ im Mittelpunkt der Befragung

Zunächst Reinhard Bösch (FPÖ), danach auch Pilz hielten der Zeugin das E-Mail vor. Gerichtet war es an den bei EADS für Gegengeschäfte zuständigen Stefan Moser. „Ich halte diese Form der Abrechnung, wie schon deponiert, für mehr als bedenklich, was die Öffentlichkeit und vor allem die möglichen politischen Reaktionen betrifft. Es kann nur gegen uns ausgehen. Daher möchte ich in keiner Weise irgendeine Firma diesbezüglich ansprechen, da ich mir unbedingt den Rücken freihalten muss“, schrieb Keglevich-Lauringer. Sie helfe immer gerne, aber in diesem Fall „muss ich draußen bleiben“.