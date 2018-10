Hundebesitzer trollen FPÖ wegen Maulkorb-Patzer

Zwar ruderte Waldhäusl bereits am Donnerstag zurück - es sei eine breite Diskussion darüber notwendig, welche Hunde ab welcher Körpergröße an welchen Plätzen Maulkorb tragen müssen - das Werbesujet zu seiner Forderung nach der generellen Beißkorbpflicht für alle Hunde wird im Netz aber fleissig diskutiert. So auch auf Waldhäusls Facebook-Seite. „Das Problem liegt immer am anderen Ende der Leine. Auch hier gut erkennbar - die Frau weiß nichtmal wie man einen Maulkorb richtig herum anlegt...“, schreibt eine Userin, „Eigentlich bin ich richtig dankbar, dass Sie Ihre Inkompetenz jetzt auch bildlich dargestellt haben“ eine andere. Ein weiterer Kommentar macht sich über das Missgeschick lustig: „Da sieht man mal wieviel Ahnung ihr von Hunden habt! DREHT DEN MAULKORB UM... Vielleicht geht‘s dann! Hahahaha.“ Der Hund auf dem FPÖ-Bild ist zudem kupiert - diese Praxis ist in Österreich seit vielen Jahren verboten.