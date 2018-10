Schlafender (38) in Feld von Mähdrescher erfasst

Schrecklicher Unfall in der Nacht auf Donnerstag in Innsbruck: Ein 38-jähriger Obdachloser, der in seinem Schlafsack in einem Maisfeld übernachtet hatte, wurde von einem Mähdrescher erfasst und schwer verletzt. Ein Ermittler schildert: „Nur mit viel Glück hat der Mann überlebt!“