6:1 - Neymar-Gala! PSG zerlegt Salzburg-Bezwinger

Erst traf PSG-Superstar Neymar per Freistoß von der Strafraumgrenze (20.), dann nach perfekter Vorarbeit von Mbappe (22.). Der Brasilianer sorgte binnen zwei Minuten für klare Verhältnisse. Cavani (37.) und Di Maria (41.) stellten sogar noch vor der Pause auf 4:0. Nach dem Wechsel ließ es die Star-Truppe von Thomas Tuchel dann etwas ruhiger angehen. Trotzdem erhöhten Mbappe (70.) und erneut Neymar mit einem Freistoß auf den 6:1-Enstand, nachdem Marin (74.) immerhin der Ehrentreffer gelungen war. Ja, es war ein Ausrufezeichen der Franzosen in der Hammer-Gruppe-C nach dem 2:3 gegen Liverpool am ersten Spieltag.