U21-Team in Quali-Spielen ohne Jakupovic & Friedl

Österreichs U21-Nationalmannschaft kämpft in der entscheidenden Phase der EM-Qualifikation um ein Ticket für die Endrunde 2019 in Italien und San Marino. Am 12. Oktober wartet das Auswärtsspiel bei Gruppen-Leader Serbien, vier Tage später geht es in St. Pölten gegen Russland. Teamchef Werner Gregoritsch verzichtete bei seiner Kadernominierung auf die Legionäre Marco Friedl und Arnel Jakupovic.