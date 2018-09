Dortmund-Coach Favre lobt irre Aufholjagd

Nach Bayerns 0:2-Pleite in Berlin lag die Tabellenführung für die Dortmunder auf dem Silbertablett. Und der BVB hat sie sich am Ende gekrallt - mit einer irren Aufholjagd von 0:2 auf 4:2 in Leverkusen. Der Lohn: Die Tabellenführung! Ein Wahnsinns-Spiel von beiden Mannschaften, das Trainer Lucien Favre im Video oben noch einmal Revue passieren lässt.