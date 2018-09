Google räumte Versäumnisse beim Datenschutz ein

In den USA wächst der Druck, den Datenschutz auszubauen. Dazu trugen auch die Einführung der Datenschutz-Grundverordnung in Europa Ende Mai bei, die dem Verbraucher mehr Rechte einräumt, sowie schärfere Vorgaben in Kalifornien. Das US-Handelsministerium holt derzeit Meinungen von Experten ein, wie solche nationalen Regeln aussehen könnten. Zudem sprach das Justizministerium erst am Dienstag mit Generalstaatsanwälten über Möglichkeiten, wie Verbraucher im Netz besser geschützt werden können.