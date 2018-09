krone.at-Leser über leistbares Wohnen

Städte reagieren bereits mit Smartwohnungen und neuartigen Wohnkonzepten mit generationsübergreifenden Konstrukten. Die Diözese Kärnten-Gurk hat schon 2016 mit „Lebensräume für Jung und Alt“ ein vielversprechendes Pionierprojekt gestartet (wir berichteten). Auch die Bebauung in etwas entfernteren Arealen - wie die Seestadt Aspern in Wien - schreitet in den letzten Jahren vermehrt voran. Dennoch scheinen Mieten ins Unleistbare zu gehen. Die Quadratmeterpreise schwanken in Österreich zwischen 7,7 Euro und 13 Euro, während die Kaufpreise für Wohnungen von 108.000 Euro aufwärts beginnen. Auch hierbei gibt es natürlich Unterschiede zwischen Land und Stadt.