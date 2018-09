Graz und Villach als die teuersten Wohnstädte

Für Miete sprechen der geringere Kapitalbedarf und die Flexibilität. Bei Veränderung der Lebens- oder Arbeitssituation etwa ist ein Ortswechsel relativ unkompliziert. Bei Reparaturen am Haus werden Mieter nicht direkt belastet, bis auf Ausnahmen (etwa die Wartung der Therme) sind diese in der Monatsmiete inkludiert. Zudem sind die Nebenkosten deutlich geringer. Wesentlich ist eigentlich nur noch die Maklerprovision (ohne bzw. bei mehr als drei Jahren Befristung drei Netto-Mieten plus Betriebskosten plus 20 Prozent Mehrwertsteuer, bis drei Jahre Befristung bzw. bei Vermittlung durch Hausverwalter nur einen solchen Monatszins). Dazu kommt üblicherweise eine Kaution als Sicherstellung für den Zins sowie etwaige Beschädigungen von drei bis sechs Bruttomonatsmieten (Nettomiete plus Betriebskosten plus zehn Prozent Mehrwertsteuer). Die frühere Vertragsgebühr wurde 2017 abgeschafft.